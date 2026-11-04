TAURON Polska Energia SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAURON Polska Energia SA hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.58 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.480 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8.62 Milliarden PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.82 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch