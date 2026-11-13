TAUNS Laboratories,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAUNS Laboratories,Inc Registered lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3.62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch