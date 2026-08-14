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14.08.2026 06:37:00
TAUNS Laboratories,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TAUNS Laboratories,Inc Registered stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28.92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3.460 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.71 Milliarden JPY – ein Plus von 263.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAUNS Laboratories,Inc Registered 1.02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 52.28 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 62.07 JPY je Aktie vermeldet.
TAUNS Laboratories,Inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14.37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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