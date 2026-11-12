Tatung: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tatung lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 367.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch