Tatung: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tatung präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.24 Prozent auf 411.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 421.1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch