Tatung vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tatung hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.96 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tatung noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 TWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13.01 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.01 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch