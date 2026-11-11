Tatung stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tatung hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.290 TWD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 11.75 Milliarden TWD, gegenüber 13.49 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch