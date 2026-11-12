Tatung: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tatung hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD gegenüber 0.190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 367.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 450.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch