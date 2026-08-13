Tatung gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tatung hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.24 Prozent auf 411.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 421.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch