Tatra Banka stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tatra Banka äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1011.00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 806.00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tatra Banka in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293.2 Millionen EUR im Vergleich zu 265.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch