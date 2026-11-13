Tatra Banka: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tatra Banka lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 5210.00 EUR gegenüber 4800.00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Tatra Banka 308.2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 270.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch