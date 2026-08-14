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14.08.2026 06:37:00
Tatra Banka gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tatra Banka stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Tatra Banka hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5055.00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4030.00 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tatra Banka in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293.2 Millionen EUR im Vergleich zu 265.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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