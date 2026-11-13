Tatra Banka: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tatra Banka stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1042.00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 960.00 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 308.2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 270.9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch