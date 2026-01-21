|
Tata Teleservices (Maharashtra): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tata Teleservices (Maharashtra) hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tata Teleservices (Maharashtra) -1.610 INR je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.56 Prozent auf 2.94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
