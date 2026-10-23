Tata Teleservices (Maharashtra): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tata Teleservices (Maharashtra) hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tata Teleservices (Maharashtra) ein Ergebnis je Aktie von -1.640 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.22 Prozent auf 3.10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch