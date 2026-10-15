Tata Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Technologies hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.22 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.08 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4.73 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 17.06 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch