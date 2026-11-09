Tata Steel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tata Steel präsentierte am 07.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2.94 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 2.49 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 654.36 Milliarden INR im Vergleich zu 586.89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch