Tata Steel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tata Steel hat am 07.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.49 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Steel 654.36 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 586.89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch