Tata Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Steel präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tata Steel 0.100 THB je Aktie eingenommen.

Tata Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.09 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.38 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch