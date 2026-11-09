Tata Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tata Steel gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.290 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.85 Milliarden USD – ein Plus von 1.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tata Steel 6.72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch