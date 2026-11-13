Tata Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tata Power hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40.21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 29.69 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Power 2.05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch