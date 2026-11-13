Tata Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tata Power hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.05 Milliarden USD – ein Plus von 15.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tata Power 1.78 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch