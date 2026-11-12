Tata Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Power hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.27 INR gegenüber 2.88 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Power 196.36 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.54 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 186.60 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch