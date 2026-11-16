Tata Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15.02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17.500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.96 Prozent auf 969.20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 723.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4.82 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1’002.13 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch