Tata Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15.02 INR. Im Vorjahresquartal waren 206.70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.96 Prozent auf 969.20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 723.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch