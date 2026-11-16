Tata Motors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tata Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.000 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Motors 10.14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch