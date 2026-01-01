|
01.01.2026 15:01:11
Tata Motors Passenger Vehicles Q3 Sales Rise
(RTTNews) - Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. reported strong growth in third quarter of fiscal year 2026, with total passenger vehicle sales in domestic and international markets reaching 171,013 units, compared to 139,829 units in third quarter of fiscal year 2025.
In December 2025, domestic passenger vehicle sales stood at 50,046 units, up from 44,230 units in December 2024, reflecting a 13.1% increase. International business sales rose sharply to 473 units from 59 units, marking a 701.7% surge. Overall passenger vehicle sales, including electric vehicles, totaled 50,519 units in December 2025, compared to 44,289 units in December 2024, representing a 14.1% rise.
For the third quarter, domestic sales reached 168,616 units versus 139,424 units a year earlier, while international business sales jumped to 2,397 units from 405 units, a growth of 491.9%. Combined passenger vehicle sales, including EVs, amounted to 171,013 units in third quarter of fiscal year 2026, up 22.3% year-on-year.
Electric vehicle sales across domestic and international markets also showed robust momentum, with 6,906 units sold in December 2025 compared to 5,562 units in December 2024. Quarterly EV sales rose to 24,103 units from 16,119 units, reflecting a 49.5% increase.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.