Tata Motors öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tata Motors gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.000 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.14 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Motors einen Umsatz von 8.29 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch