Tata Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tata Investment präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.93 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tata Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 20.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch