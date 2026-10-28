Tata Global Beverages vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tata Global Beverages hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.75 INR, nach 4.09 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.61 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 49.66 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4.74 INR sowie einem Umsatz von 55.97 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch