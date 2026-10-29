Tata Global Beverages mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Global Beverages hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Tata Global Beverages ebenfalls ein EPS von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.13 Prozent auf 592.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 568.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch