Tata Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Chemicals hat am 07.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3.02 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38.77 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.77 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch