TATA Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TATA Capital hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TATA Capital ein EPS von 2.73 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 91.70 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TATA Capital einen Umsatz von 77.50 Milliarden INR eingefahren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4.05 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 46.77 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.ch