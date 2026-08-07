TAT Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TAT Technologies veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.300 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch