TAT Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAT Technologies hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.58 USD, nach 0.370 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55.6 Millionen USD – ein Plus von 20.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAT Technologies 46.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch