Tat Gida Sanayi präsentierte Quartalsergebnisse

Tat Gida Sanayi präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.37 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 TRY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.28 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tat Gida Sanayi 1.98 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch