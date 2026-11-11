TASUKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TASUKI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 68.69 JPY gegenüber 55.68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat TASUKI 41.89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

TASUKI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 123.02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 90.99 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.95 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 74.41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch