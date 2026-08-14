Tasty Bite Eatables: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tasty Bite Eatables hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34.45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 31.91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.60 Prozent auf 1.56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch