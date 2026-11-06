TaskUs A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TaskUs A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 314.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 298.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch