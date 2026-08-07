TaskUs A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TaskUs A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TaskUs A ein EPS von 0.220 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 308.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 294.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch