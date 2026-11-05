Tarsus Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tarsus Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14.40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.92 Prozent auf 194.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch