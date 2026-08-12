Tarsons Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tarsons Products hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.340 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 913.6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.10 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch