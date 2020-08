Tarku clôture un placement privé de 785 100 $

MONTRÉAL, le 14 août 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce qu'elle a clôturé un placement privé sans courtier (le « Placement Privé ») dont le produit brut totalise 785 100 $.

Le Placement Privé comprend 12 078 457 unités de la Société à un prix de 0,065 $ par unité non-accréditive (une « Unité »). Chaque Unité se compose d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,085 $ chacune pour une période de vingt-quatre (24) mois se terminant le 13 août 2022. Les titres de la Société émis dans le cadre du Placement Privé font l'objet d'une période de détention de quatre (4) mois qui expire le 14 décembre 2020.

Le produit total du Placement Privé sera utilisé pour avancer les projets aurifères et de métaux précieux de la Société ainsi que pour son fonds de roulement. Le Placement Privé a été conditionnellement accepté par la Bourse de croissance TSX. Des frais d'intermédiaire de 12 100 $ ont été payé dans le cadre de ce Placement Privé. Des initiés de la Société a souscrit pour 869 230 Unités.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l'exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède 28 074 038 actions en circulation, dont environ 80 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

