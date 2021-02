Tarku échantillonne 2 030 g/t d'argent et annonce le début d'un programme de forage sur son projet Silver Strike, Tombstone, Arizona

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer la réception de plusieurs échantillons choisis, suite à une visite de terrain dont les résultats d'analyse ont donné jusqu'à 2 030 g/t Ag (62,27 oz/t Ag), ainsi que son intention de commencer un programme de forage de 3 000 mètres (10 000 pieds) sur son projet Silver Strike dans le district historique argentifère de Tombstone en Arizona (voir figure 1).

Faits saillants

2 030 g/t Ag provenant d'un échantillon de roche choisi* sur un système de veines minéralisées d'orientation N015° sur l'indice Ground Hog .

. L'indice Ground Hog se trouve sur une structure régionale d'orientation NNE qui est interprété être relié à la zone historique de Tombstone .

se trouve sur une structure régionale d'orientation NNE qui est interprété être relié à la zone historique de . Tarku complétera un programme de forage de 3 000 m ciblant 1) les zones adjacentes aux mines historiques qui ont produit de l'argent de haute-teneur ainsi que 2) les structures est-ouest et NNE connues aussi pour contenir de la minéralisation argentifère de haute-teneur comme Ground Hog.

*Les échantillons de roche choisis sont sélectifs par nature et peuvent ne pas représenter la qualité ou le style véritable de minéralisation sur l'ensemble de la propriété.

Tarku a reçu aujourd'hui 4 des 8 échantillons prélevés lors d'une visite sur le terrain effectuée en décembre 2020. Le meilleur résultat a donné 2 030 g/t d'Ag prélevé dans un système de veines minéralisées d'orientation N015° à l'ancienne mine Ground Hog. D'autres résultats significatifs ont donné 45 g/t Ag à l'ancienne mine Solstice et 35 g/t Ag à l'ancienne mine Ace in the Hole. Les échantillons restants devraient être reçus d'ici la fin de février 2021.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Ces premiers résultats, dont le 2 030 g/t d'argent à Ground Hog, démontrent que nous pouvons retrouver de la minéralisation à haute-teneur en argent le long des structures régionales ciblées NNE et jusqu'à 4 km de la zone historique à haute-teneur de Tombstone, que nous contrôlons également ».

« Les mines qui ont produit au début des années 1900 dans les environs de la ville de Tombstone ont démontrées d'impressionnantes récupérations de minerais d'argent et à un prix historique aussi bas que 1 $/oz. L'exploitation était effectuée manuellement sur des veines de haute-teneur jusqu'à une profondeur maximum de 200 m. Tarku a l'intention de prouver que cet environnement géologique de haute-teneur au prix du métal d'aujourd'hui pourrait être plus rentable en montrant que ces veines s'étendent plus en profondeur ainsi que le long de failles régionales et ce, sur plusieurs kilomètres.

Programme de forage - Printemps 2021

Tarku a aussi le plaisir d'annoncer le début d'un programme de forage à circulation inversée de 3 000 m (10 000 pi) avec Forage Major. Le programme testera différentes cibles tant avancées que d'exploration : les premières cibles comprendront les anciennes mines Lucky Cuss, Luck Sure, Telephone et Bunker Hill qui ont produit de l'argent à haute-teneur et qui n'ont été exploitées qu'à une profondeur maximale de 200 m. Les récentes interprétations suggèrent que ces mines ont des corps minéralisés à haute-teneur d'argent sub-verticaux, plongeant en profondeur et qui pourraient se répéter le long de structures régionales sur leurs extensions latérales. La deuxième partie du programme ciblera des zones plus au sud-ouest le long des systèmes de failles régionaux nord-nord-est (NNE) et est-ouest (EO) comme les failles Prompter et Rattlesnake (voir figure 1). Les zones ciblées comprennent les zones Ground Hog, Sunset, Ace in the Hole et Solstice. Le forage devrait début au cours de la dernière semaine de février 2021 et devrait s'étendre jusqu'en avril 2021. Ce programme permettra à notre équipe géologique d'améliorer sa connaissance de la région.

FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont assujetties aux restrictions de la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents programmes de travaux de Tarku aient été relativement sans entraves, il y a un risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur la capacité de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.

Autres programmes d'exploration en 2021

Tarku croit que la minéralisation en argent du projet Silver Strike est intimement liée aux éléments tectoniques. Une meilleure compréhension des critères structuraux de la région aidera à expliquer les indices d'argent connus et à identifier la présence de gisements potentiellement plus gros et riches en minerai d'argent.

Tarku a mandaté JAPOSAT Satellite Mapping d'un travail de télédétection à l'aide d'images satellitaires de haute résolution pour analyser et interpréter les différents linéaments (failles, plis, fractures, etc.) à partir de toutes les données. Des données multispectrales à 4 bandes Pléiades de 50 cm de résolution ont été acquises et traitées afin de faire ressortir les caractéristiques géologiques, géomorphologiques de surface et géobotaniques. Des images et cartes d'une résolution de 50cm ont donc été produites et analysées pour leur couleur naturelle, False InfraRed Color, 2mGeoBotLitho, 30mThermal InfraRed, 10m DEM SLOPE et 5mSTRESS. Cette étude a été utilisée par Tarku pour aider à cibler le programme de 3 000 m de forage à venir et sera utilisée pour mener à bien d'autres programmes d'explorations méthodiques au cours de l'année 2021, comprenant de la cartographie détaillée, de l'échantillonnage géochimique et des levés géophysiques.

Le projet Silver Strike

Le projet est situé dans le célèbre district minier de Tombstone, dans le comté de Cochise, en Arizona. Cette région, qui est l'une des premières régions minières d'argent de l'ouest des États-Unis, a commencé à produire de nombreuses mines d'argent dès 1877. Malgré la quantité attrayante d'argent trouvée dans le district, la faiblesse du prix du métal dans les années 1915 a conduit les producteurs à se concentrer principalement sur les veines à haute-teneur. Suite au cours des 38 années de production active de minerai d'argent dans la région de Tombstone (de 1877 à 1915), ce ne sont pas les fameuses querelles des clans Earp et Clanton, les bandits ou leur incapacité technique à gérer les eaux souterraines qui ont eu un effet sur le déclin des mines, mais bien la baisse du prix du métal, les paniques financières et la suppression de l'étalon argent comme monnaie américaine. La région a produit environ 32 millions d'onces d'argent à une teneur moyenne de près de 26 oz/t ainsi que 260 000 onces d'or à une moyenne de 6,5 g/t et en moindre quantité d'autres métaux de base comme le plomb, le zinc, le cuivre, le zinc et le manganèse.

Par la suite, et stimulée par un prix de l'or plus élevé, la région a connu des productions sporadiques à différentes périodes. Grace à « l'effort de guerre » pendant la Seconde Guerre mondiale, le district a connu des études sur des gisements de manganèse. Les travaux d'exploration à la fin des années 1950 ont montré des valeurs en plomb et en zinc et en 1965, quelques forages, qui ont été complétés pour tester le modèle de type porphyre à cuivre, ont recoupé des zones d'altération à proximité de brèches avec une minéralisation continue mais de faible teneur.

Entre 1980 et 1985, Tombstone Exploration, Inc. a exploité une mine à ciel ouvert sur la veine Contention et a produit jusqu'à 3 000 tonnes par jour de minerai d'une moyenne de 1,25 oz/t Ag et 0,6 g/t Au, cependant aucun forage d'exploration n'a été effectué et aucune estimé de réserve significative n'a été produit avant l'exploitation minière.

Ces données ainsi que l'échantillonnage effectué par Tarku donnant des résultats jusqu'à 2 030 g/t Ag sur un échantillon choisi à Ground Hog, permettent à la direction de Tarku de sincèrement croire que la zone de Tombstone a le potentiel d'abriter d'importants gisements de type épithermaux et/ou de type système de cuivre porphyrique associé à de la minéralisation aurifère et argentifère.

Tarku met en garde que les comparaisons avec la minéralisation d'un système épithermal ou de cuivre porphyrique peuvent ne pas être indicatives de la minéralisation qui pourrait être identifiée sur le projet de la société dans la région de Tombstone et sont utilisées comme modèle d'exploration conceptuel.

Personnes Qualifiées

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse. Tous les échantillons sélectionnés dans le cadre de programme d'exploration sont assujettis aux normes de l'entreprise en matière de contrôle interne de la qualité et de programmes d'assurance de la qualité qui comprennent l'insertion d'échantillons de référence certifiés, de blancs et d'analyses de doublons. Tous les échantillons de roche ont été envoyés aux laboratoires de ALS Global situés à Tucson, en Arizona, où ils sont traités pour l'analyse de l'or, de l'argent et de 51 autres éléments chimiques de 30 g par pyroanalyse avec finition par une combinaison d'absorption atomique et de méthodes gravimétriques. De plus, l'analyse par un procédé par screen metallic est effectuée sur certains échantillons. Les contrôles de qualité d'ALS global sont conformes aux exigences des lignes directrices de la norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences d'analyse énoncées pour le NI 43-101.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières favorables comme le Québec et l'Arizona. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.

