Tarifvertrag Luftsicherheitsbranche tritt nach Einigung in Kraft

FRANKFURT (Dow Jones)--In der Tarifrunde für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit haben alle Parteien der Schlichtungsempfehlung zugestimmt. Der Tarifvertrag mit 15-monatiger Laufzeit bis 31. März 2025 tritt also in Kraft, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Zuletzt hatte die Verdi-Tarifkommission der Empfehlung des Schlichters Hans-Henning Lühr zugestimmt. Die Arbeitgeberseite hat laut Verdi-Mitteilung ebenfalls der Schlichtungsempfehlung zugestimmt. Die bei privaten Firmen angestellten Luftsicherheitskräfte kontrollieren und schützen an deutschen Flughäfen Passagiere, Luftfracht und Beschäftigte.

