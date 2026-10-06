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06.10.2026 11:42:36

Tarifabschluss für Beschäftigte in sechs deutschen Seehäfen

HHLA
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HAMBURG (awp international) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) haben einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in deutschen Seehäfen erzielt. Die Stundenlöhne sollen rückwirkend zum August um 3,4 Prozent steigen, wie die Tarifparteien mitteilten. Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr.

Die Verhandlungen hatten im Juli in Bremen begonnen. Verdi forderte für die rund 11.000 Beschäftigten 8,2 Prozent höhere Stundenlöhne bei einer Laufzeit von einem Jahr. Insgesamt gab es vier Verhandlungsrunden.

Die Verhandlungen betrafen die sechs Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Brake und Emden. Die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven sind gemessen am Umschlag die wichtigsten Häfen des Landes. Dort stehen grosse Containerterminals.

Während der Tarifrunde kam es zu Warnstreiks, die den Umschlag in den Häfen einschränkten. Zu einem ersten Warnstreik an den sechs Seehäfen kam es im August. Im September legten Hafenarbeiter in Hamburg die Arbeit nieder./lkm/DP/mis

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