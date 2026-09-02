TargetEveryOne AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TargetEveryOne AB liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TargetEveryOne AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat TargetEveryOne AB mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 86.67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch