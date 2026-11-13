TargetEveryOne AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TargetEveryOne AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 SEK, nach -0.030 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 69.01 Prozent auf 0.2 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch