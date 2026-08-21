Target verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Target hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 247.59 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 102.52 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 38’366.22 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 26.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30’256.48 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch