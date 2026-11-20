Target hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 167.01 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 87.36 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35’086.31 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40’937.24 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch